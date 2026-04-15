Çatisgarh'daki Patlamada Ölü Sayısı 14'e Yükseldi

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, ??Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.

Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.