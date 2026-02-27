Çavuşçu Gölü Suya Kavuştu - Son Dakika
Çavuşçu Gölü Suya Kavuştu

Çavuşçu Gölü Suya Kavuştu
27.02.2026 11:42
Ilgın'daki Çavuşçu Gölü yağışlarla dolmaya başladı, kuş popülasyonu hareketlendi.

İç Anadolu'nun önemli sulak alanlarından Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü, yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

Sultan Dağları'nın eteklerindeki 27 kilometrekarelik Çavuşçu Gölü, flamingo, pelikan, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türünün yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali barındırıyordu.

Son yıllarda artan kuraklık ve yağış azlığıyla sonbaharda kuruyan göl, alanı besleyen derelerden gelen sularla canlanmaya başladı. Yaklaşık üçte birlik bölümünün dolduğu gözlenen, kuşların göç rotasındaki gölde, suyun gelmesiyle kuş popülasyonunda da hareketlilik yaşanıyor.

Çavuşçugöl Mahalle Muhtarı Uğur Duman, AA muhabirine, gölün iki çayla beslendiğini ancak derinliğinin az olduğunu söyledi.

Gölün kuruma sürecinin yaklaşık 5 yıl önce başladığını anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Yağışlarımız azdı. Geçen yılın son aylarında tamamen kurudu. Hiç su kalmadı. Bu yıl şükür yağışlarla gölün yaklaşık üçte birlik alanı doldu ama yine de sığ. Geçen yıl, gölün tamamen kuruduğu aylarda kuş da gelmemişti. Öyle bir anormallik oldu ama bu sene suyla beraber kuşların bazıları döndü şükür. Konaklama alanında şu anda kuşumuz var. Daha önce 230'a yakın kuş türünün olduğu yerdi ama şu anda 3-4 tür var. İnşallah göl bu şekilde dolmaya devam ederse sayı yükselir. Doğa burada bitmişti ama şükür tekrar mavimize kavuştuk."

"Kuşlar için çok önemli bir lokasyon"

Kuş gözlemcisi Adem Akbıyık ise gölün yalnızca bölge için değil, uluslararası kuş göç yolları açısından da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun, Afrika'dan Avrupa'ya göç eden kuşlar için doğal bir konaklama koridoru olduğunu belirten Akbıyık, "Birkaç yıldır suları sürekli çekilen gölümüz, bu yıl yeniden su tutmaya başladı, bu bizi çok mutlu etti. Kuşçuluk anlamında bakıyorum. Kuşlar için çok önemli bir lokasyon. Kuşlar buraya gelip dinlenir. Onların doğalarında bu var. Bu gölün üzerinden uçacaklar." diye konuştu.

Akbıyık, gölde bazı türleri gözlemlediklerini belirterek, "15 Nisan, burası için zirve yaptığı nokta. En az 250 türün buradan geçeceğini öngörüyoruz. Bunu uzun yıllar boyunca deneyimledik, fotoğrafladık. Daha fazlası da mümkün. Binlerce kuş buradan göçecek." dedi.

Kaynak: AA

