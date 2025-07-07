Çay Belediyesi tarafından "Aşure gecesi" düzenlendi.
Tekke Mahallesi'nde, Mansuroğlu Seyid İsa Dede Türbesi yanındaki alanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 11 kazanda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı.
Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, geleneksel olarak düzenledikleri aşure gecesinde, halkla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Programa, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, İyi Parti İlçe Başkanı Alperen Sak, İl Genel Meclis Üyesi Mevlüt Türk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çay'da Aşure Gecesi Kutlandı - Son Dakika
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