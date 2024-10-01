Çay'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 03 PT 245 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Devederesi mevkisinde aynı istikamette seyreden Y.D'nin kullandığı 48 AGT 416 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi ile minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Şuhut ve Çay ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
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