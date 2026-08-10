Çaycuma'da 16 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu - Son Dakika
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Çaycuma'da 16 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Çaycuma\'da 16 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaybolan M.Ş. için arama çalışmaları sürerken, A.Ş. tedavi edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Ankara'dan turla dün geldiği Filyos beldesinde denize girdikten sonra kaybolan M.Ş'yi (16) bulmak için akşam havanın kararmasıyla denizde sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, deniz polisi, jandarma ve itfaiyeden oluşan 36 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde çalışmalarını sürdürüyor.

M.Ş'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor.

Öte yandan, M.Ş'yi kurtarmak için denizde boğulma tehlikesi geçiren A.Ş. (36) dün kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'dan turla dün ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen gruptaki M.Ş. (16) sahilde denize girmiş, M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, onu kurtarmak için denize girmişti.

Suda iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaycuma'da 16 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu - Son Dakika

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