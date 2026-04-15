Çaycuma'da Cinayet İddianamesi Hazırlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun cansız bedeninin su kuyusunda bulunmasına ilişkin tutuklanan şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet, ona yardım ettiği öne sürülen tutuksuz 3 şüphelinin ise 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Akkuzu'nun cesedinin 19 Ekim 2025'te Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunmasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Akkuzu'nun, yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı şüpheli D.B'nin (42) çocuğuna bakıcılık yaptığı için evinde kaldığı ancak şüphelinin eşinin kıskançlığı nedeniyle ailesiyle arasını düzelterek buradan ayrıldığı belirtildi.

Şüpheli D.B'nin, başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Akkuzu'yu tehdit ettiği aktarılan iddianamede, genç kızın şikayeti üzerine şüpheli hakkında "tehdit", "hakaret", "ısrarlı takip" suçlarından açılan davanın sürdüğü kaydedildi.

İddianamede, aradan geçen sürede başka bir "cinayet" suçundan tutuklu bulunan D.B'nin, 3 Ekim 2025'te cezaevinden izinli çıktığı ve Çaycuma'ya geldiği, HTS kayıtları incelendiğinde şüpheli ile maktulün 4-12 Ekim'de birden fazla kez telefonla görüşüp mesajlaştıklarının belirlendiği aktarıldı.

D.B'nin, şüpheli E.S'den temin ettiği araçla Akkuzu ile buluştuğu, ikili arasında dava konusu nedeniyle tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, D.B'nin boğazını sıkarak genç kızı öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, D.B'nin, Akkuzu'nun cesedini bölgeye geldikleri aracın bagajına koyarak Perşembe beldesinde bulunan su kuyusunun olduğu alana gittiği, maktulün cansız bedenini kuyuya götürdüğü ancak kapağın kilitli olması nedeniyle çimenlik alana bıraktığı anlatıldı.

Şüphelinin daha sonra araçla gece saatlerinde ağabeyi A.B. ile yengesi N.B'nin ikametine gittiği, A.B'nin aracın içini kontrol ettiği aktarılan iddianamede, D.B'nin ikametten çekiç alarak su kuyusuna gittiği ve kapaktaki kilidi kırdığı kaydedildi.

Şüphelinin maktulün cansız bedenini kuyuya atarak kapağı kapattığı, araçla bölgeden uzaklaştığı, maktulün telefonunu ise yola attığı ifade edildi.

D.B'nin aracı bırakıp yürüyerek ağabeyi ve yengesinin ikametine gittiği, şüpheli E.S'nin aracı yıkamacıya götürdüğü, D.B'nin daha sonra ceza infaz kurumuna teslim olmak üzere otobüsle Aydın'da gittiği belirtildi.

İddianamede, maktulün babasının kızı için kayıp ihbarının ardından başlatılan çalışmalarda ormanlık alanda terk edilmiş bulunan aracın bagajında genç kızın babasına ait vesikalık fotoğraf bulunduğu, ertesi gün su kuyusunda bulunan cesedin Akkuzu'ya ait olduğunun belirlendiği, aynı gün cezaevinden firar eden D.B'nin yakalandığı anlatıldı.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan raporda, maktulün ölümünün boğulma sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği, diğer raporlarında ise Akkuzu'dan alınan örneklerden elde edilen DNA profillerinin şüpheli D.B'ninkilerle uyumlu olduğu, diğer şüphelilerle ise eşleşme bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığının teknik inceleme raporunda da D.B'nin, sonrasında telefonundan olayla ilgili internette arama yaptığının anlaşıldığı aktarılan iddianamede, şüphelinin savcılık ifadesinde, Akkuzu'yu boğup cesedini su kuyusuna attığını itiraf ettiği belirtildi.

Diğer şüphelilerin de ifadelerine yer verilen iddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüpheli D.B'nin maktulü boğarak öldürdüğüne ilişkin ikrar niteliğindeki savunması, şüpheli A.B'nin olay sonrasında D.B'nin kendisine "Hasret'i öldürdüm, kurtuldum." şeklindeki beyanı ile Adli Tıp Kurumu raporlarında maktulün ayakkabıları, çorabı, pijaması ve tırnak içinde şüpheliye ait DNA profiline rastlanmasının dikkate alındığı ifade edildi.

İddianamede, D.B'nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şüpheliler A.B, N.B. ve E.S'nin "çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

E.S'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan da 5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay

Kızılbel köyünde ikamet eden Akkuzu'nun ailesinin 13 Ekim 2025'te kızları için kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmalarına başlanmış, 19 Ekim'de Helvacılar köyü yakınlarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda ceset bulunmuştu. Akkuzu'ya ait olduğu belirlenen cenaze, Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Şüpheli D.B, 22 Ekim'de Aydın'da yakalanarak 24 Ekim'de tutuklanmıştı. Gözaltına alınarak tutuklanan diğer şüpheliler A.B, N.B. ve E.S. ise 3 Aralık'ta tahliye edilmişti.