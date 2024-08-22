Çaycuma'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Çaycuma'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Çaycuma\'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Nazmiyet Gümüş, ineklerini toplamak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi durumu jandarmaya bildirerek arama çalışması başlatıldı.

22.08.2024 15:36
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Nazmiyet Gümüş'ten (73), 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışması başlattı.

Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar köyünde yaşayan Nazmiyet Gümüş, 20 Ağustos akşamı, 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Komşularına hayvanlarını soran kadın, Mantarcılar Mahallesi istikametine yürümeye başladı. Ancak Gümüş, daha sonra evine geri dönmedi. Havanın kararmasıyla endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Gümüş'ün inekleri Mantarcılar Mahallesi'nde bulunurken, kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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