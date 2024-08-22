Çaycuma\'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Güncel

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Nazmiyet Gümüş'ten (73), 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler, arama çalışması başlattı.

Çaycuma ilçesine bağlı Helvacılar köyünde yaşayan Nazmiyet Gümüş, 20 Ağustos akşamı, 'İneklerimi toplama gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Komşularına hayvanlarını soran kadın, Mantarcılar Mahallesi istikametine yürümeye başladı. Ancak Gümüş, daha sonra evine geri dönmedi. Havanın kararmasıyla endişelenen ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Gümüş'ün inekleri Mantarcılar Mahallesi'nde bulunurken, kadına dair herhangi bir ize rastlanılmadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.