Çayda Mahsur Kalan Mandalar Kurtarıldı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Cemal Demirtaş, çayda mahsur kalan 2 mandasını, suya girip atıyla yönlendirerek kurtardı.
Olay, sabah saatlerinde, Hamamlı köyünde meydana geldi. Cemal Demirtaş'a ait 2 manda, Gerede Çayı'na girdi. Mandaların çaya girdiğini gören sahibi Cemal Demirtaş da atıyla çaya girdi. Demirtaş, çaydan çıkmakta zorlanan mandalarını, suya girdiği atıyla yönlendirerek kurtardı. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla da görüntülendi.
