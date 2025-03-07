Çayırhan İhalesi: Kamu Zararı 144 Milyar!

(ANKARA) - Maden işçilerinin aylardır özelleştirilmesine direndiği Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın ihalesi bugün yapıldı. İhaleyi 20 milyar lira teklif veren Akçadağ Grup kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ihaleye ilişkin "Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat. Kamu zararı 144 milyar lira. Acilen bu ihaleyi iptal edin" açıklamasını yaptı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilme ihalesi, maden işçilerinin aylardır sürdürdüğü direniş ve eylemlere karşın bugün saat 14.30'da yapıldı. Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın işletme hakkı 20 milyar lira teklif veren Akçadağ Grup'un oldu.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından ihaleyle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adrese teslim 'Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının' özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!"