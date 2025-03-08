Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Tepki - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Tepki

Maden İş Başkanı Akçul, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkıyor.

08.03.2025 16:21
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(ANKARA) - Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin, "Kar eden ve ülkemiz için stratejik öneme sahip olan bu işletme, tüm uyarılarımıza rağmen değeri çok altında bir bedelle özelleştirilme kapsamına alınmıştır. Bu kararın kamu yararına ve  işçi haklarına uygun olmadığını defalarca dile getirdik. Dün ne dediysek bugün de aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları özelleştirilmemelidir. Hala vakit varken, bu karardan geri dönülmelidir" dedi.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin dün yapılan ihaleyi en yüksek 20 milyar Türk lirası teklifle Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi aldı. Santralin ve maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Çayırhan'ı satan 'irade' bu yanlış kararından hemen dönmelidir'" dedi. Akçul'un açıklaması şöyle:

"Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı 100 günü aşkın süredir verdiğimiz haklı mücadelemize rağmen, yetkililer ne yazık ki işçilerin ve bölge halkının sesine kulak tıkamıştır. Kar eden ve ülkemiz için stratejik öneme sahip olan bu işletme, tüm uyarılarımıza rağmen değeri çok altında bir bedelle özelleştirilme kapsamına alınmıştır. Bu kararın kamu yararına ve  işçi haklarına uygun olmadığını defalarca dile getirdik. Dün ne dediysek bugün de aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Çayırhan Termik Santrali ve maden sahaları özelleştirilmemelidir. Hala vakit varken, bu karardan geri dönülmelidir.

"Rakamlar yalan söylemez ve gerçek rakamlar kamuoyuna manipüle edilerek servis edilmiştir"

Bizim buralara talip firmalarla doğrudan bir sorunumuz yoktu, olamazdı da. Böylesine kar eden bir yerin tabi ki alıcısı, talibi olacaktı.  Ancak bizler, böylesine verimli ve kazanç sağlayan bir işletmenin devlet eliyle işletilmesini, gelirinin halkın ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını savunduk  ve hala da bunu savunuyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyoruz. Özelleştirme, kamu yararına olmamıştır ve alınan yanlış bir karardır. Özellikle de değerinin çok altında bir fiyata ihale edilmesi, bizleri ayrıca derinden üzmüştür. İddia edildiği gibi burası zarar eden bir yer asla olmamıştır. Rakamlar yalan söylemez ve gerçek rakamlar kamuoyuna manipüle edilerek servis edilmiştir.

"İşçilerin kaderini belirsiz bir akıbete sürükleyenlerin aldığı vebal büyüktür"

İşçilerin  ve ailelerin endişeleri hala had safhadadır. Özelleştirmenin ardından işçi kıyımı yaşanacak mıdır? Çalışma koşullarında kötüleşme olacak mıdır? Üretim baskısı artacak mıdır? Lojmanlar boşaltılacak mıdır? Bütün bu soruların cevabı  belirsizdir. İşçilerin kaderini belirsiz bir akıbete sürükleyenlerin aldığı vebal büyüktür. Bu vebalin altında yıllarca esir kalacak 'irade'ye sesleniyoruz. Dün dünde kaldı ama yarınları değiştirmek elinizde. Bu kararı iptal edin.

Bu süreçte tüm işçi kardeşlerimize birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sendika olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da işçimizin yanında olacak, haklarımızı ve kazanımlarımızı korumak için mücadelemize devam edeceğiz. Kamuoyunun desteği, işçi kardeşlerimizin kararlılığı ve dayanışmamızla, haklarımızı koruma mücadelesini sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali Özelleştirmesine Tepki - Son Dakika

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