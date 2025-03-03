Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'na Özelleştirme Tepkisi: Eylemler Sürüyor

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çayırhan Maden Ocağı'na giderek enerji işçilerinin eylemine destek verdi. Yavaş, "Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yaptı.

Madenin girişinde de 100'e yakın enerji işçisi yer üstünde "Enerji vatandır vatan satılmaz" sloganı atarak eylemlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap direnen madencilerin yanına gelerek desteklerini bildirdi. Edinilen bilgiye göre Başkanlar iftarlarını Çayırhan Maden Ocağı'nda yapacaklar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş madenin önünde yapmış olduğu basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım"

"Burada gördüğünüz işçiler neredeyse üçüncü nesil. 1966 yılından beri kömür işletmesinde çalışan Çayırhanlı, Davutoğranlı, Nallıhanlı, Beypazarlı işçiler var. Şimdi neredeyse onların torunları da burada çalışıyor ve buradan ailelerine ekmek götürüyorlar. Amaçları bu durumun devam etmesi. Burası kapandığı zaman ya da özelleştirildiği zaman haklı endişeleri var. Daha önce bunları yaşamışlar. Dolayısıyla ekmeklerine sahip çıkmaktan başka hiçbir talepleri yok. Umuyorum ki artık görülür bu durum. Çünkü kendilerini de kapattılar. Haklarına, geleceklerine, çoluklarına, çocuklarına, ekmeklerine bu şekilde sahip çıkıyorlar. Ben bir an evvel İnşallah özelleştirmeden vazgeçilmesini bekliyorum.

"Mesaj daha nasıl verilir? Ankara'ya kadar yürüdüler. Şimdi kendilerini de kapattılar. Daha ne yapmaları lazım? Bir an evvel yetkililerin gelip bu işi burada sonlandırması lazım. Ümitle bekliyoruz."