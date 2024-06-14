Çayırova'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.K'yi, Çayırova ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi teslim edildi.
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