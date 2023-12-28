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Çayırova'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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Çayırova'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 3 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen organizatör A.M.N. gözaltına alındı. A.M.N., yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Çayırova\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
28.12.2023 - 21:42,
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde durdurulan bir otomobilde 3 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 3 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçta bulunan, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen organizatör A.M.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.M.N. tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çayırova'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı - Son Dakika
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