Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Çayırova\'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

08.05.2024 13:13
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Akse Mahallesi'nde Nazım Hikmet Caddesi ile Bahriye Üçok Caddesi kesişiminde Ali K. idaresindeki 41 PM 715 plakalı otomobil ile Ufuk S'nin kullandığı 34 HFA 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika

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