Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Akse Mahallesi'nde Nazım Hikmet Caddesi ile Bahriye Üçok Caddesi kesişiminde Ali K. idaresindeki 41 PM 715 plakalı otomobil ile Ufuk S'nin kullandığı 34 HFA 707 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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