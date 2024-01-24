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Çayırova'da evini ateşe veren kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çayırova'da evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişi, yaşadığı apartmanın teras katını ateşe verdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak teras katı kullanılamaz hale geldi. Metin T. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Çayırova\'da evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
24.01.2024 - 02:39,
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde oturan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Metin T, yaşadığı 6 katlı apartmanın teras katını ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmandan kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Metin T. gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında teras katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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