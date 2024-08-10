Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde motosikletiyle seyreden kurye M.E. ile 34 V 9939 plakalı SUV otomobilin sürücüsü B.D. ve kardeşi H.D. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, H.D. ve B.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da trafik kavgası: 2 kardeş bıçaklandı - Son Dakika
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