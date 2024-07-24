Çayırova'da veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çayırova'da veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir klinikte veteriner hekim Ali Ö'nün darbedilmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan C.S, T.Ş. ve A.S isimli 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklandı.

24.07.2024 17:27
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emek Mahallesi'ndeki klinikte 22 Temmuz'da veteriner hekim Ali Ö'nün darbedilmesiyle ilgili yakalanan C.S, T.Ş. ve A.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çayırova'da veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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