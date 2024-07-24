Çayırova'da veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emek Mahallesi'ndeki klinikte 22 Temmuz'da veteriner hekim Ali Ö'nün darbedilmesiyle ilgili yakalanan C.S, T.Ş. ve A.S'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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