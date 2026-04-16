Çaykara\'da Çığ Anları Görüntülendi

TRABZON'un Çaykara ilçesinde çığın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi Seyrantepe mevkisinde, dün şiddetli kar yağışının ardından çığ düştü. Dağdan kopan kar kütlesinin kaydığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, yamaçta biriken kar kütlelerinin hızla vadiye ulaştığı, bölgeyi beyaz toz bulutunun kapladığı yer aldı. Çığın yerleşim alanlarına ulaşmadığı ve herhangi bir evin zarar görmediği öğrenildi.