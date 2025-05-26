Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Ailesiyle turizm merkezi Uzungöl'e giden F.R.A, yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Haldizen Deresi'nde suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çaykara'da Dereye Düşen Çocuk İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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