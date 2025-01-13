Trabzon'un Çaykara ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri SMA hastası çocuklar için kermes düzenledi.
Okul bahçesinde düzenlenen kermeste konuşan Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, örnek bir etkinliğin yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Hazırlanan yiyeceklerin sergilendiği kermesten elde edilecek gelir, SMA hastası çocuklar yararına bağışlanacak.
Programa, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan,Çaykara Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Somuncu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çaykara Lisesi'nden SMA Hastalarına Kermes - Son Dakika
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