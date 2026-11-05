Çaykur Rizespor'dan organ bağışı çağrısı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'dan organ bağışı çağrısı

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Çaykur Rizespor\'dan organ bağışı çağrısı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu futbolcular, organ bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizesporlu futbolcular, organ bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Rize Sağlık Müdürlüğü koordinesinde "Organ Bağışı Haftası" etkinlikleri kapsamında Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, futbolcular Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Tayyip Talha Sanuç ve Ahmed Kutucu ile kulüp doktoru Muhammet Hakan Ayaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga Koyuncu katıldı.

"Bağışlanan her organ filizlenen bir candır" yazılı afiş açan futbolcular ve teknik ekip, organ bağışının öneminin altını çizdi.

Yeşil-mavili kulübün doktoru Ayaz, görevlerinin her alanda sağlığı ve hayatı savunmak olduğunu söyledi.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Ayaz, "Bizler toprak olacak organlarımızı ihtiyacı olana verip, gol pası, asist yaparak insanlığa en büyük galibiyeti yaşatabiliriz. Gelin bugün hep birlikte organlarımızı bağışlayalım. Hayata, insanlığa can katalım." dedi.

Organ Nakli Koordinatörü Koyuncu da her yıl yaklaşık 30-35 bin kişinin organ nakline ihtiyaç duyduğuna, organ bulunamadığı için bu hastaların bir kısmının hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

"Hayatta bırakabileceğin en büyük miras yaşam olsun." ifadesini kullanan Koyuncu, "Herkesi yaşamaya ve yaşatmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Koyuncu, organ bağışının artık e-Nabız üzerinden yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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