Cayrokopter Kazasında 1 Jandarma Taburcu Oldu - Son Dakika
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Cayrokopter Kazasında 1 Jandarma Taburcu Oldu

Adana'daki cayrokopter kazasında yaralanan jandarma personelinden biri taburcu oldu, diğeri tedaviye devam ediyor.

05.05.2025 12:00
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Adana'da araziye sert iniş yapan cayrokopterdeki 2 jandarma personelinden birinin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığına ait pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterin dün merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'ndeki araziye zorunlu iniş yapmasının ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Teknisyen Astsubay Fatih Gül, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Pilot Üsteğmen İbrahim Çelebi'nin tedavisi ise aynı hastanede sürüyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde dün düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz tespit edilemeyen arıza nedeniyle araziye zorunlu inmişti. Cayrokopterde bulunan jandarma personelleri Pilot Üsteğmen İbrahim Çelebi ve Teknisyen Astsubay Fatih Gül olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak çekiciye yüklenen cayrokopter detaylı inceleme için İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cayrokopter Kazasında 1 Jandarma Taburcu Oldu - Son Dakika

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