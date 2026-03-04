Cdeydet Yabus Sınır Kapısı Kapatıldı, Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cdeydet Yabus Sınır Kapısı Kapatıldı, Yeniden Açıldı

04.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cdeydet Yabus Sınır Kapısı, İsrail tehdidi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı, tekrar açıldı.

Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı, İsrail'in Lübnan tarafındaki Masnaa Sınır Kapısına hava saldırısı tehlikesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, Cdeydet Yabus Sınır Kapısının kapandığını duyurdu.

Kararın, "Lübnan tarafındaki Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından bombalanma ihtimali nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini bildiren bir uyarının ardından alındığını" aktaran Alluş, "Buna göre, olası bir hava saldırısı riskine karşı tedbir amacıyla sınır kapısında giriş ve çıkış yönündeki tüm yolcu hareketliliği geçici olarak askıya alındı." ifadesini kullandı.

Kısa süreliğine kapanan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı daha sonra yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cdeydet Yabus Sınır Kapısı Kapatıldı, Yeniden Açıldı - Son Dakika

Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:46:10. #7.12#
SON DAKİKA: Cdeydet Yabus Sınır Kapısı Kapatıldı, Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.