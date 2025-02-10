Cebeci Taş Ocağına Suç Duyurusu - Son Dakika
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Cebeci Taş Ocağına Suç Duyurusu

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Cebeci Taş Ocağı'nın ruhsatsız faaliyetlerine karşı bölge halkı suç duyurusunda bulundu.

10.02.2025 15:13
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - Sultangazi'deki Cebeci köyünde yıllardır üretim yapan taş ocağının faaliyetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulması karşın, faaliyetlerin devam etmesi üzerine bölge halkı suç duyurusunda bulundu. Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde konuşan avukat Esmanur Çağlak, "Bu taş ocağı faaliyetinin devam ettirilmesi, İstanbul'un Kuzey Ormanlarının yok oluşa doğru sürüklenmesi anlamına geliyor" dedi.

Sultangazi'deki Cebeci Taş Ocakları'nın faaliyetlerinin Kırkçeşme Su İsale Hattı üzerinde kaldığı ve koruma alanını ihlal ettiği gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durdurulmasına karar verildi. Cebeci Taş Ocakları'nın kararı tanımayarak faaliyetine devam etmesine karşı bölge halkı suç duyurusunda bulundu.

Öncesinde Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan avukat Esmanur Çağlak, her gün dinamitlerin patladığını belirterek, çevre mahallelerin ciddi hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldığına vurgu yaptı. Çağlak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonrasında suç duyurusu ve sonrasına dair mücadele etmeye elbette ki devam edeceğiz. Var olan taş ocağının kapasitesinin artırılması, faaliyetine devam etmesi sadece o köyü değil; İstanbul halkının aslında içme suyu kaynağının yok edilmesi anlamına geliyor. Var olan taş ocağı zaten uydu görüntülerinden bakıldığında anlaşılacağı üzere Kuzey Ormanlarının hemen sınırında kalıyor ve faaliyetine her an, her gün devam edilmesi, oradaki yaban hayatının zarar görmesi, oradaki canlı yaşamın zarar görmesi ve oradaki doğal yaşamın geri döndürülemez biçimde sonlandırılması anlamına geliyor. O yüzden de biz Cebeci Taş Ocakları'nın kapatılmasını istiyoruz. Bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü o bu taş ocağı faaliyetinin devam ettirilmesi, İstanbul'un Kuzey Ormanlarının yok oluşa doğru sürüklenmesi anlamına geliyor..."

Kaynak: ANKA

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