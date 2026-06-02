Cebel Amil Hastanesi Saldırılara Rağmen Hizmette

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Cebel Amil Hastanesi, İsrail'in bölgeye yoğun saldırılarında oluşan maddi hasara rağmen bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sağlık merkezlerini de hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana en az 17 hastane İsrail saldırılarında hasar görürken, 3 hastane hizmet dışı kaldı. Bu sürede İsrail ordusu sağlık çalışanlarını hedef alan 159 saldırı düzenledi.

Ülkede 25 Mayıs'tan itibaren saldırılarını şiddetlendiren İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Sur kentine düzenlediği saldırıda ise bölgenin en büyük sağlık kuruluşu Cebel Amil Hastanesi hasar gördü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hastane çevresine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 39'ü sağlık ve idari personel olmak üzere 127 kişi yaralandı.

Saldırının hastanenin çeşitli kat ve bölümlerinde büyük hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, otoparkın da ciddi şekilde zarar gördüğü kaydedildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü hastane çevresinde hayat büyük ölçüde durma noktasına gelirken, bölgede zarar gören alanların kapsamına ilişkin endişeler sürüyor.

Buna rağmen hastane personeli, sağlık hizmetlerinin tamamen durmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Hastane hizmet vermeyi sürdürüyor

Hasar gören hastanenin girişinde açıklama yapan Hastane Müdürü Vail Merva, hastanenin ağır İsrail bombardımana maruz kaldığını belirtti.

Merva, "Taşlar zarar görebilir ancak taşıdığımız insani mesaj ne kırılır ne de eğilir." diyerek sağlık çalışanlarının patlamalara, dumanlara ve yıkıma rağmen görevlerini sürdürerek insanların hayatını korumak için mücadele ettiğini dile getirdi.

Hastanenin hastalara ve yaralılara hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Merva, sağlık hizmetlerinin "bedeli ne olursa olsun" sürdürüleceğini kaydetti.

Hastanedeki hasar

Hastane içinde patlamanın izleri servislerde ve çalışanlara ait otoparkta açık şekilde görülürken, hastanenin teknik sorumlusu Bessam Mutayrik de hasarın boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Mutayrik, bombardımanın binanın bazı bölümlerini ve otoparkı doğrudan hedef aldığını söyledi.

Maddi kayıpların büyük olduğunu belirten Mutayrik, "Ancak bunlar insan hayatının yanında ikinci planda kalır." dedi.

Mutayrik, şunları kaydetti:

"280 yatak kapasiteli hastane, saldırı sırasında onlarca yaralıyı kabul etti. Daha sonra bunların bir kısmı bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Aileler birinci kattaydı, bütün bina sallandı. Taşın yerine yenisi konur ama insanın yeri doldurulamaz."

Elektrik kesildi, ilk anlarda panik yaşandı

Acil Servis Sorumlusu doktor Kasım Yasin de saldırının ilk anlarını anlattı.

Yasin, elektriklerin kesilmesiyle hastanenin tamamen karanlığa gömüldüğünü, ardından patlamanın etkisinin hastaneye ulaşmasıyla binanın yeniden sarsıldığını söyledi.

Sağlık ekiplerinin derhal acil servise yöneldiğini belirten Yasin, yaralılara tıbbi öncelik sırasına göre müdahale edildiğini önce hafif yaralıların, ardından durumu ağır olan hastaların tedavi altına alındığını kaydetti.

İlk dakikalarda hastane içinde korku ve karmaşanın hakim olduğunu dile getiren Yasin, herkesin yakınlarını aramaya çalıştığını ancak sağlık ekiplerinin kısa sürede durumu kontrol altına alarak acil servis ve ameliyathanelerin yeniden çalışmasını sağladığını ifade etti.

Yasin, "Ağır yaralı vakalarla ilgilendik. Bazıları derhal ameliyata alındı. Mevcut imkanlarla durumu mümkün olduğunca kontrol altına almaya çalıştık." dedi.