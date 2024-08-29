Cehennem Deresi Kanyonu'na konulan turnike tepkilere ve esprilere neden oluyor - Son Dakika
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Cehennem Deresi Kanyonu'na konulan turnike tepkilere ve esprilere neden oluyor

Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Kanyonu'nun girişine konulan turnike, hem tepkilere hem de esprilere neden oluyor. Dünyanın en büyük kanyonlarından biri olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında konulan turnike, bazı vatandaşlar tarafından eleştiriliyor. Kanyonun doğal yapısına uygun olmadığı düşünülen turnike, ziyaretçilerin güvenliği için gece kapatılıp gündüz açılıyor.

29.08.2024 23:09
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Cehennem Deresi Kanyonu'na konulan turnike hem tepkilere hem de esprilere konu oluyor

Cehenneme turnike

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehennem Deresi Kanyonu'nun girişine konulan turnike hem tepkilere hem de esprilere konu oluyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Cehennem Deresi Kanyonu'nun alt tarafında bulunan girişe konulan turnike, kamuoyunda farklı tepkilerle karşılandı. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal Sit alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla, Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda bir çalışma başlatılmıştı. "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" adlı proje, bazı vatandaşlardan olumlu not alırken, kanyonun girişine konulan turnike hem tepki çektirdi, hem de esprilere neden oldu.

Kanyonun alt bölümü, yol kenarında ve ulaşımı kolay bir noktada bulunuyor. Girişe konulan turnike, ziyaretçilerin güvenliği açısından gece kapatılıp gündüz yeniden açılıyor. Ancak doğal Sit alanı ve yapısına uygun görülmeyen turnike, bazı vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

Ailesiyle birlikte İstanbul'dan Karadeniz turu kapsamında Ardanuç Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezmeye gelen Ömer Göktemir, "Aslen Artvinliyim, eşim de buraları görmek istedi. Karadeniz turuyla buralara geldik. Karadeniz'in hemen hemen her noktasını gezdik, sırada Ardanuç vardı. Ardanuç'ta da bu kanyonu çok merak ediyorduk. Dünyanın ikinci büyük kanyonuymuş diye duyduk. İnşallah içeri girdiğimizde bizi yormaz ve güzel bir gezi olur. Turnikenin yapılmış olmasını doğru bulmuyorum. Eğer yapılacaksa, birinin orada durması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca eserin bu şekilde var olması da pek hoş olmamış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ardanuç, Artvin, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cehennem Deresi Kanyonu'na konulan turnike tepkilere ve esprilere neden oluyor - Son Dakika

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