Çek Sanatçılar Gazze'de Ateşkes İçin Harekete Geçilmesini İstiyor

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Çekya'da 400'den fazla sanatçı, hükümet ve Cumhurbaşkanı Petr Pavel'e hitaben kaleme aldıkları mektupta, Gazze'de ateşkes sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Aralarında tanınmış ses sanatçısı Tomas Klus, oyuncu Vojtech Dyk, sinema ve tiyatro oyuncusu Tatiana Dykova gibi isimlerin bulunduğu 400'ün üzerinde sanatçı, Cumhurbaşkanı Pavel ve hükümet yetkililerine yönelik kaleme aldıkları mektupta, Gazze'de ateşkes sağlanması için iktidarın eyleme geçmesini istedi.

Çek sanatçılar ayrıca, ABD'de sanatçı ve aktivistler tarafından Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için başlatılan "Artists4Ceasefire" inisiyatifine de destek verdiklerini duyurdu.

Çekya, komşusu Avusturya ile Ekim ve Aralık 2023'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de acil insani ateşkes talebini içeren karar tasarısına yönelik yapılan oylamada "hayır" oyu kullanmıştı.