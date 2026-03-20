Çekerek\'te Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

N.A'nın kullandığı 34 NZF 299 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Özükavak beldesi mevkisinde M.U. idaresindeki 06 DP 2884 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.U. hayatını kaybetti, N.A. ile diğer araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.