Çekiçle Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Çekiçle Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı

Çekiçle Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Sümeyra İ.'yi başına çekiçle vurarak ağır yaraladığı iddia edilen Cüneyt İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt İ., suçlamaları kabul etmedi.

21.11.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı eşi Sümeyra İ.'yi (38) başına çekiçle vurup, ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Cüneyt İ. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt İ.'nin ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 1'inci Mesudiye Sokak'ta meydana geldi. Mobilya firmasında çalışan Cüneyt İ., iddiaya göre sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa süre sonra eve geri döndü. Sümeyra İ., eşine neden eve geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İ., çekiçle eşinin başına defalarca vurdu. Sümeyra İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İ. ise kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, Sümeyra İ.'yi, yerde yaralı halde yatarken buldu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Sümeyra İ.'nin kafatasında kırık olduğu belirlendi. Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Sümeyra İ.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Cüneyt İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cüneyt İ.'nin ifadesinde, "Ben yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekiçle Eşini Yaralayan Koca Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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