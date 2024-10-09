Çekmeköy Belediye Meclisinden arsa satışlarına onay - Son Dakika
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Çekmeköy Belediye Meclisinden arsa satışlarına onay

Çekmeköy Belediye Meclisinden arsa satışlarına onay

Çekmeköy Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait iki arsanın satışına oy çokluğuyla onay verdi.

09.10.2024 19:18
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Çekmeköy Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait iki arsanın satışına oy çokluğuyla onay verdi.

Meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantı gündeminde Alemdar Adalı ve Merkez mahallelerindeki iki arsanın satışıyla ilgili madde de yer aldı.

Konuya ilişkin söz alan AK Parti Meclis Üyesi Şenol Alan, CHP'nin geçen dönem tüm taşınmaz satışlarına "hayır" dediğini belirterek, popülist söylem eleştirisinde bulundu.

CHP'li yöneticilerin kendi sözleriyle çeliştiğini söyleyen Alan, "CHP grubu, bütçe dönemlerinde 'Biz iktidar olduğumuzda bir metrekare dahi arsa satışı yapmayacağız.' diye vaatte bulunup bizleri eleştirmişlerdi. 'Bu işin doğrusu bu değilmiş, biz de fark ettik. Bu satışlar olması gereken bir şey. Ey Çekmeköy halkı, sizi yanlış yönlendirmişiz.' derseniz konu kapanır gider. Ayrıca 2025 yılı bütçesinin içinde 740 milyon lira sermaye geliri var. 740 milyon liralık yer satacaksınız." dedi.

Satış tekliflerini içeren gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Soru önergeleri

AK Parti Meclis Üyesi Nuray Tak, Şehit Arif Kalafat Doğa Parkı'nda kadınlara ilişkin oluşturulan alanın kullanımıyla ilgili soru önergesi verdi.

Park girişindeki alanın bir aydan fazla süredir Suadiye Lions Kulübünce kermes amaçlı kullanıldığını ifade eden Tak, yapılması planlanan kadın merkezinin de aynı kulübe tahsis edilip edilmeyeceğini sordu.

Tak, önergesinde ayrıca belediyenin devlet okullarında dağıttığı kırtasiye setlerinin de söz konusu kulüpten temin edilip edilmediği sorusunu yöneltti.

AK Parti'li Zabit İspir de önceki dönemlerde başlatılan kırtasiye ürünü destek miktarının düşürülmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediye Meclisinden arsa satışlarına onay - Son Dakika

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