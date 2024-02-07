Çekmeköy'de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan hapis cezası - Son Dakika
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Çekmeköy'de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan hapis cezası

Çekmeköy\'de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan hapis cezası

Çekmeköy'de bir taksi şoförü, 13 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın daha önce sabıkası olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi. Olay, kız çocuğunun taksiye binmesiyle başlamış, şoförün onunla konuşarak cinsel içerikli sözler sarf ettiği iddia edilmişti.

07.02.2024 13:28  Güncelleme: 13:38
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ÇEKMEKÖY'de kullandığı taksiye binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü Hasan G.'ye, 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Hasan G. katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Bir önceki celse mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı mütalaasında; yaşı büyük bir kadın ya da erkekle yapılmayacak sohbetlerin ışığında, yaşı küçük mağdurun gözlerinin güzelliğine ilişkin sözlerin, yaşı küçük çocuğa cinsel sarkıntılık suçunu oluşturduğunu belirterek sanığın 'Cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti.

1 YIL 6 AY HAPİS

Karar öncesinde son sözleri sorulan sanık Hasan G., "Bir diyeceğim yoktur" şeklinde cevap verdi. Kararını açıklayan mahkeme, 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme sanığın daha önce sabıkası olmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Çekmeköy'de yaşandı. 13 yaşındaki İ.Ö., ek ders aldığı okuldan Ataşehir'deki evine dönmek için okulunun güvenlik kulübesinde taksi bekledi. Bir süre sonra Hasan G. adlı taksi şoförü aracıyla okul bahçesine girdi. Taksiyle kaldırıma çıkarak durabilen şoför daha sonra aracından inerek taksiyi kontrol etti. Güvenlik kulübesinden çıkan İ.Ö. ise taksiye bindi. Yolculuk sırasında iddiaya göre taksi şoförü Hasan G., küçük kızla konuşmaya başladı. Küçük kıza kendi yaşamından bahseden Hasan G., İ.Ö.'ye önce yaşını sordu. Küçük kızın yaşının 13 olduğunu söylemesinin ardından Hasan G.., kıza gözlerinin çok güzel olduğunu ve çok olgun göründüğünü söyledi. Kendisinin çok yalnız olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten taksi şoförünün saat 03.00'e kadar alkol aldığını da söylediği öne sürüldü. Durumdan çok rahatsız olan İ.Ö., taksi şoförüne cevap vermedi ve taksiden inerek evine girdi. Olay sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli, itiraz sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: DHA

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