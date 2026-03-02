Çekmeköy'de 15. Geleneksel İftar Yemeği - Son Dakika
Çekmeköy'de 15. Geleneksel İftar Yemeği

02.03.2026 10:46
ÇEKORDER, ramazan ruhunu yaşatmak için önemli bir iftar etkinliği düzenledi, katılım yoğun oldu.

ÇEKMEKÖY Ordulular Derneği (ÇEKORDER) tarafından ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen 15'inci geleneksel iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Çekmeköy Ordulular Derneğinin organize ettiği Çekmeköy'de düzenlenen programa, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Yıldırım, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

ERDEM: SAVAŞLARIN GÖLGESİNDE BİR İFTAR PROGRAMINDA BİR ARADAYIZ

Programın açılışında konuşan Çekmeköy Ordulular Dernek Başkanı Sedat Erdem,"Savaşların gölgesinde bir iftar programında sizlerle bir aradayız. Çekmeköylü Ordulular olarak bizler, farklı siyasi görüşlerde olsak da bu akşam bu masada olduğumuz gibi hep beraberiz, kardeşiz. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, 'Seçimler kavga aracı olmamalı. Sel gider, kum kalır; bu seçimler de gider ama siz komşu olarak, akraba olarak, hemşeri olarak yine birlikte yaşamaya devam edeceksiniz' demişti. Bizler de herkesin siyasi düşüncesine saygı duyarak, kırmadan, incitmeden, her zaman kardeşçe, Çekmeköylü Ordulu hemşerilerimizle birlikte bir aradayız, omuz omuzayız. 30 yıldır Çekmeköy'de oturan bir kardeşiniz olarak, kurucu başkanımız Yücel Yalçınkaya, Metin Çoban ve İsmet Atik abilerimizle birlikte, Çekmeköy'deki Orduluların birliği için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: RAMAZAN VESİLESİYLE GÜZEL GÜNLER YAŞAYALIM

Konuşmasında ramazan ayinin manevi atmosferine değinen CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ramazanımız mübarek olsun, oruçlarımız kabul olsun inşallah. Sedat Erdem kardeşime teşekkür ediyorum. Böyle güzel ve anlamlı bir toplulukta, bir iftarda bir araya gelerek Orduluları buluşturma noktasında önemli bir görev ifa etmiş; kendisini ve yönetimini kutluyorum. Bu ramazan, dualarımızın kabul olduğu bir ramazan olsun. Hep birlikte bu ramazan vesilesiyle güzel günler yaşayalım. Ülkemize göz diken hainlere karşı birlik ve beraberlik içinde olalım. Nasıl ki bu akşam burada her partiden ilçe başkanları bir araya gelerek güzel duygularla birlik ve beraberliği ifade ettiyse; bu ülkeyi yönetenlerin de 85 milyonu kardeş görüp kucakladığı bir Türkiye'de, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız bir ülkede yaşamayı nasip etsin Allah bizlere. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin inşallah" dedi.

ÇERKEZ: ALLAH TUTUĞUMUZ ORUÇLARI KABUL ETSİN

İftar programının ardından konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise şöyle konuştu:

"Komşu deyince akan sular duruyor. Yanı başımdasınız, kardeşten, anadan, babadan, akrabadan daha önemlisiniz. Ramazan ayınızı kutluyorum. Ramazan ayı paylaşmaya, kardeşliğimizi pekiştirmemize vesile olan mübarek bir aydır. Allah tutuğunuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bayramda görüşemezsek şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah ülkemizi, değerlerimizi, birliğimizi daim etsin diyorum. Her zaman birlikte olalım güzel günler görelim. Sedat Başkanımıza da sizlerle bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum."

YILDIRIM: RAMAZAN BOYUNCA DERNEKLERİMİZE ELİMİZDEN GELEN KATKIYI YAPMAKLA MÜKELLEFTİK

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Yıldırım, Erdem'e teşekkürlerini ileterek, "Belediye olarak 30 günlük ramazan boyunca tüm derneklerimize elimizden gelen katkıyı yapmakla mükelleftik. Gerek mekan konusunda gerekse yemek konusunda Çekmeköy Belediyesi diğer belediyelerden hiç geri kalmadı. Daha da artırarak yardımlarını yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Program, yemek duası ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA

