Çekmeköy'de eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Güngören Mahallesi'nde dün ikamet ettikleri evde eşi Emine Ülkü A'yı rehin aldıktan sonra silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hakan A'nın işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen şüpheli Hakan A, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan tutuklandı.
Şüpheli Hakan A. ifadesinde, yaklaşık 3 yıldır evli olduğu eşiyle aralarında zaman zaman anlaşmazlıklar ve tartışmalar yaşandığını, bu problemler nedeniyle bir kaç kez kendisinden şikayetçi olduğunu anlattı.
Olay günü yine tartıştıkları eşinin kendisine küfür içerikli sözler sarf ettiğini ve elindeki silahı almaya çalıştığını öne süren Hakan A, buna sinirlenerek eşine ateş ettiğini iddia etti.
Olay
Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta oturan Emine Ülkü A, eşi Hakan A. tarafından silahla rehin alındığına ilişkin polis ihbar hattına mesaj göndermişti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, silah sesi duyulan dairenin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girmiş, Emine Ülkü A'yı tabancayla vurulmuş halde bulmuştu.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Hakan A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.
Öte yandan çiftle ilgili Çekmeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince daha önce 3 kez işlem yapıldığı belirtilmişti.
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