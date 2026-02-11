Çekmeköy'de Gülşah Durbay'ın Adını Yaşatacak Çocuk Gündüz Bakım Evi Açıldı - Son Dakika
Çekmeköy'de Gülşah Durbay'ın Adını Yaşatacak Çocuk Gündüz Bakım Evi Açıldı

11.02.2026 16:50  Güncelleme: 18:23
14 Aralık'ta hayata veda eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adı, Çekmeköy Belediyesi tarafından Nişantepe Mahallesi'nde açılan çocuk gündüz bakımevinde yaşatılacak. Açılış töreninde Durbay'ın aile üyeleri ve birçok vatandaş hazır bulundu.

(İSTANBUL) - 14 Aralık'ta hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Çocuk Gündüz Bakımevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Durbay'ın adı Çekmeköy Belediyesi tarafından Nişantepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk gündüz bakımevinde yaşatılacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in, kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarıyla tanınan merhume Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını Çekmeköy'de yaşatma kararı doğrultusunda Nişantepe Mahallesi'nde hayata geçirilen çocuk gündüz bakımevi kapılarını açtı. Açılış törenine Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, babası Osman Durbay, kız kardeşi Nevsale Durbay Karataş, TİP İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Başkanımızın çocuklara duyduğu sevgi ve inanç yaşamaya devam edecek"

Henüz 37 yaşındayken yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ın en büyük hayalinin çocuklara kreş açmak olduğunu annesi Fatma Durbay bir televizyon programında dile getirmişti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, açılışta yaptığı konuşmada, bu sözlerden etkilendiğini belirterek, Durbay'ın hayalini Çekmeköy'de gerçeğe dönüştürmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Çerkez, şunları kaydetti:

"Yapımını tamamladığımız bu güzel kreşimizin kapılarını açarken; aynı zamanda, 14 Aralık'ta hepimizi derinden üzen bir kayıpla aramızdan ayrılan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın adını bu kıymetli eğitim yuvasında yaşatmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Merhum başkanımız, görev süresi boyunca çocuklara, eğitime ve sosyal belediyeciliğe verdiği önemle tanınmış, 'Bir kentin geleceği, çocuklarına verdiği değerle ölçülür' anlayışını hayatının merkezine koymuş çok değerli bir yerel yöneticiydi. En büyük hayallerinden biri de çocukların güvenle, sevgiyle büyüyebileceği kreşler kazandırmaktı. İlkokul çağlarında gururla taşıdığı, 'Çocuk Yurdun Temelidir' pankartı bugün bu kreşte büyüyecek ve tüm çocukların da ilhamı olacaktır. Açılışını yaptığımız kreşimiz, işte tam da bu hayalin somut bir karşılığıdır. Bizler Çekmeköy Belediyesi olarak şuna yürekten inanıyoruz: Sosyal belediyecilik; yalnızca yol yapmak, bina yapmak değil; insanın hayatına dokunmak, özellikle de çocukların ve ailelerin yükünü hafifletmektir. Kreşler, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen, çocuklarımızın ise nitelikli eğitimle hayata güçlü başlamasını sağlayan en önemli hizmetlerimizden biridir. Bu kreşimizde çocuklarımız sadece eğitim almayacak; sevgiyle büyüyecek, eşitlikle tanışacak, dayanışmayı öğrenecek. Her kahkahada, her adımda, her başarıda; adını taşıdığı değerli başkanımızın çocuklara duyduğu sevgi ve inanç yaşamaya devam edecek."

"Çok güzel şeyler yapmak istiyordu"

Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, "Sağ olsun başkanımız hayalimizi gerçekleştirdi, Allah razı olsun. Ömrü vefa etmedi yavrumun, çok güzel şeyler yapmak istiyordu" dedi.

Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay da "Başkanım kızımın hayallerini gerçekleştirdi, gelecek gençlerin umutlarını yeşerttikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Gülşah Durbay'ın kız kardeşi, Nevsale Durbay Karataş, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz ablamın çocuklarla ilgili hayalini gerçekleştirdiği için. Umarım bütün hayallerini bütün belediye başkanları yerine getirebilir" şeklinde konuştu.

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Gülşah Durbay'ın Adını Yaşatacak Çocuk Gündüz Bakım Evi Açıldı - Son Dakika

