Çekmeköy\'de İstinat Duvarı Yıkıldı

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İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarının yıkılması sonucu hasar oluştu.

Çatalmeşe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bahçesinin istinat duvarı yıkıldı. Bahçeye doğru yıkılan duvarın moloz parçaları buradaki kameriye ve ağaçlara zarar verdi.

Olay yerine gelen belediye, itfaiye ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Aynur Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 04.00 civarında gürültü üzerine kalktıklarını ve istinat duvarının olduğu gibi aşağı indiğini, kameriyenin kırıldığını gördüklerini anlattı.

Erdem, "Şimdiye kadar bir şey yoktu. Yağmurun fazla yağmasından dolayı istinat duvarı çöktü." dedi.