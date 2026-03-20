Çekmeköy'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Çekmeköy'de Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

20.03.2026 04:33
Kuzey Marmara Otoyolu'nda takla atan minibüste bir yolcu hayatını kaybetti, şoför ağır yaralandı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçtaki yolcu hayatını kaybederken, şoför ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 VH 2597 plakalı minibüs, bariyerlere çarparak takla attı. Savrulan minibüs, refüjü de aşıp yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yan yatan minibüs çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Advertisement
