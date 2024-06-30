Çekmeköy'de Reşadiye Kiraz Festivali Yeniden Düzenlendi

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(İSTANBUL) - Çekmeköy'de kiraz festivali heyecanı yıllar sonra yeniden yaşandı. Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği Reşadiye Kiraz Festivali, binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Festivalde vatandaşlar birbirinden farklı etkinliklerle eğlendi.

Çekmeköy'ün sevilen organizasyonu 'Reşadiye Kiraz Festivali' 13 yılın ardından yeniden düzenlendi. Festivalde vatandaşlara 2 ton kiraz ikram edildi. Reşadiye Mesire Alanı'ndaki kiraz festivali; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.

7'den 70'e binlerce Çekmeköylü'nün katıldığı festivalde aileler piknik yaparken çocuklarda palyaço ve sihirbaz gösterisi ile doyasıya eğlendi. Ayrıca festivalde, kiraz temalı; tişört boyama atölyesi, ahşap biblo yapımı atölyesi, kupa boyama atölyesi, çerçeve boyama atölyesi, şapka boyama atölyesi, mozaik atölyesi ve ahşap sepet yapım atölyesi ile vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Pop sanatçısı Ferat Şimşek ve Türk halk müziği sanatçısı Lütfü Güner de festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi. Gün boyu süren etkinlikler ile vatandaşlar özlem duydukları kiraz festivalinin tadını doyasıya çıkarttı.

"Reşadiye'miz de kiraziyla anılan bir mahallemiz"

Reşadiye Kiraz Festivali'nde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, şunları kaydetti:

"Bazı mahalleler, bazı yöreler kendi ürünleriyle, şahsiyetleriyle, coğrafyalarının güzelliğiyle anılıyor. Reşadiye'miz de kirazıyla anılan bir mahallemiz. En son 13 yıl önce yapılmış ama unutulmuş bir festival. Yapmak bize nasip oldu. Mühim olan yörenin, toplumun ihtiyaçlarını gidermek. Onun isteklerine cevap vermek. Yani halkın yanında durup halka hizmet etmek. Halktan gelen talepler vardı bu etkinlikle ilgili. Biz de bu etkinliği düzenledik. Toplumun örf ve adetlerinin üzerinde daha fazla sosyalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Geleceğin dizayn edilmesi açısından büyük bir yararı olacağına inanıyorum."

"Gelecek yıl kiraz yarışması yapacağız"

Başkan Orhan Çerkez, "Burada herkesin bahçesinde bir kiraz ağacı var. Komşularımızın bahçelerinden toplamış olduğu kirazlar ile burada jüri üyeleri huzurunda, bir yarışma yapacağız. Tabii ödül de vereceğiz. Böyle programlarla geleneğimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Çekmeköy bizim canımız, ciğerimiz"

Festivale katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Çekmeköy bizim canımız, ciğerimiz, komşumuz. Çekmeköy'ün bizim için özel bir yeri var Reşadiye'ye daha evvel gelip gidiyorduk. Reşadiye kirazları ile meşhur bir yer. Her zaman Reşadiye'nin havasından suyundan bizler de faydalandık. Başkanımıza yapmış olduğu bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Orhan Başkanımızın yıllardan beri tecrübelerinden biz de faydalanıyoruz. Kendisi çok değerli bir yöneticimiz" dedi.

"Bu değerlerimizin gençlerimize aktarilması açısından daha güzel bir etkinlik oldu"

Reşadiye Mahalle Muhtarı Erkan Akyılmaz da konuşmasında, "Reşadiyenin sembolü haline gelmiş kirazı daha önceki yıllarda yapılan bir festival ile kutlanıyordu. Birkaç yıldan beri buna ara verilmişti. Başkanımız Orhan Çerkez eşliğinde buna tekrar başladık. Festival süresince çeşitli atölyeler de burada eğlenceli gösteriler olacak. Bu değerimizin gençlerimize aktarılması açısından güzel bir etkinlik oldu. Festivalin gerçekleşmesinde bize desteklerini veren Orhan Çerkez Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada unutulmaz anılar biriktireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.