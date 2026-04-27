Çekmeköy'de Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi

(İSTANBUL) - Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu uçurtmalarla gökyüzüne taşındı. Dört gün süren etkinliklerde yaklaşık 20 bin çocuk doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, "23 Nisan Uçurtma Şenliği" ile sona erdi. Dört gün boyunca sırasıyla Kent Park, Doğa Park ve Cemal Güngör Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara özel anlar yaşattı. Şenliğin final günü Kent Park'ta yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte binlerce uçurtma çocuklara dağıtıldı.

Etkinlikler boyunca kurulan atölye ve oyun alanlarında çocuklar eğlenceye doydu. Şişme oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri, sosis balon atölyesi, animasyon gösterileri ve palyaço performanslarıyla renklenen şenlikte aileler de keyifli zaman geçirdi. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Ayrıca, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Orhan Çerkez de etkinliğe katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Uçurtma dağıtan ve çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Çerkez, şunları söyledi:

"İnsanlarımız Çekmeköy'ün her mahallesinden bir araya gelip sosyalleşiyor"

"Çekmeköy'ümüzün çeşitli bölgelerinde vatandaşımızın rahat ulaşım sağlayabileceği yerlerde dört gün boyunca festivalimizi gerçekleştirdik. 20 bine yakın çocuğumuzu burada misafir ettik. Çocukların yüzünün gülmesi, ailelerin tebessümle bakması bizleri mutlu ediyor. Belediyenin görevleri yalnızca hizmetlerin devamı değil; bazen bu tür etkinlikler de halkımıza büyük fayda sağlıyor. Bizim için uçurtma şenliği özgürlüğün, mutluluğun bir simgesidir. Ailelerin bir araya gelip sosyalleşmesi, onların yüzünün gülmesi, hayata olumlu bakması bizi çok mutlu ediyor. İnsanlarımız Çekmeköy'ün her mahallesinden bir araya gelip sosyalleşiyorlar, paylaşımda bulunuyorlar, sevgide bulunuyorlar. İnsanların böyle etkinliklerde bir araya gelmesi, gelecek nesiller için de bir şehir kültürü oluşmasına ve komşuluk geleneğinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Görüyoruz insanlar cıvıl cıvıl, çocuklar cıvıl cıvıl; insanların yüzü gülüyor, hava güzel, insanların morali güzel. Umarım geleceğimiz de güzel olur."