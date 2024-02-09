Çekya\'da Aile İçi Şiddet Vakaları Rekor Seviyeye Ulaştı

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Çekya'da geçen yıl 1268 aile içi şiddet vakası yaşandığı ve bu sayının 2018'den bu yana en yüksek veri olduğu bildirildi.

Çekya İçişleri Bakanlığının aile içi şiddete yönelik paylaştığı raporda, geçen yıl vaka sayısının 181 artarak 1268'e yükseldiği kaydedildi.

Raporda, söz konusu oranın 2018'den bu yana en yüksek veri olduğuna işaret edilerek, aile içi şiddetten etkilenen bireylerdeki artışa vurgu yapıldı.

Buna göre yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da geçen yıl 2 bin 612 kişi aile içi şiddetten etkilendi. Mağdurların 1251'ni kadınlar, 1180'ini ise çocuklar oluşturdu. 181 erkeğin de aile içi şiddetten etkilendiği belirtildi.

Çekya'da 2007'de yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre, aile içi şiddete maruz kalan ya da bu riskle karşı karşıya olan bireyler 10 gün boyunca polis koruması altında tutuluyor.