Çekya\'da Çiftçiler Tarım Politikasına Karşı Traktör Protestosu Yapıyor

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Çekya'da traktörleriyle başkent Prag'a gitmek üzere yollara çıkan yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasına tepki gösteriyor.

Radio Prague International'in haberine göre yüzlerce çiftçi, Prag'daki Tarım Bakanlığına gitmek için erken saatlerde traktörleriyle yollara çıktı.

Çiftçiler, artan fiyatlar, sıkı düzenlemeler ve Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat'ı ve Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini protesto ediyor.

Çekya'nın Yeşil Mutabakat'tan çekilmesini isteyen çiftçiler, Tarım Bakanı Marek Vyborny'ye taleplerini iletmek istiyor.

Bakan Vyborny, Çekyalı çiftçilerin çıkarlarını yansıtmak yerine kendi siyasi amaçlarının peşinde oldukları için organizatörlerle iletişime geçme niyetinin bulunmadığını belirtmişti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Rabbit adlı tarım holdingi ve Bağımsız İşçi Sendikaları Derneği (ASO) ile bazı sendikaların yer aldığı protestoya Çekya Tarım Odası dahil bazı sendikalar katılmıyor.

Kent yönetimi, traktörlerin yolları işgal etmesi nedeniyle halka uyarıda bulundu.