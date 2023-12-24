Çekya\'daki saldırıda hayatını kaybedenler anıldı

- Çekya'daki saldırıda hayatını kaybedenler ülke genelinde anıldı

PRAG - Çekya'daki Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırının ardından hükümetin bugünü ulusal yas günü ilan etmesiyle hayatını kaybeden 15 kişi ülke genelinde anıldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da perşembe günü Charles Üniversitesi'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından hükümet, bugünü ulusal yas günü olarak ilan etmişti. Hayatını kaybeden 15 kişi için saldırının ardından üniversite kampüsünün önünde oluşturulan anıta çiçek ve mum bırakan Çek halkı, bugün de anıt önünde toplanmaya devam etti. Çekya'nın "modern tarihinde düzenlenen en kötü toplu katliam" olduğuna inanılan saldırının ardından ilan edilen yas gününde ise ülke genelinde tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilirken, öğle saatlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca tüm kiliselerde çanlar hayatını kaybedenler için çaldı.

Öte yandan, Prag'daki ülkenin en büyük katedrali olan Aziz Vitus Katedrali'nde hayatını kaybedenler için ayin düzenlendi. Halka açık yapılan ayine Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel de katıldı.