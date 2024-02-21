Çekya\'da Rus Büyükelçi, Navalnıy\'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

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Çekya'da Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski'nin tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daniel Drake, basına yaptığı açıklamada, Rus Büyükelçi'nin Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını kaydetti.

Drake, "Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ayrıntılar ve (Rus) yetkililerin cesedi ailesine teslim etmeyi reddetmesine yönelik durumu açıklamak üzere çağrıldı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere gibi ülkeler de Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy'ı aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy???????, geçen yıl ocakta Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.