Çekya'da Rus Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çekya'da Rus Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çekya\'da Rus Büyükelçi, Navalnıy\'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Çekya'da Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümü üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Çeşitli Avrupa ülkeleri de benzer şekilde Rus Büyükelçilerini çağırmıştı. Navalnıy, geçmişte yolsuzluk davası sonucunda hapis cezasına çarptırılmıştı.

21.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski'nin tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daniel Drake, basına yaptığı açıklamada, Rus Büyükelçi'nin Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını kaydetti.

Drake, "Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ayrıntılar ve (Rus) yetkililerin cesedi ailesine teslim etmeyi reddetmesine yönelik durumu açıklamak üzere çağrıldı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere gibi ülkeler de Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy'ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy'ı aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy???????, geçen yıl ocakta Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da Rus Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Venezuela'da kaçak altın madeninde göçük: En az 30 ölü, 100 kişi toprak altında
    21 Şub Venezuela'da kaçak altın madeninde göçük: En az 30 ölü, 100 kişi toprak altında

    Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

  • Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı
    21 Şub Fatih Terim'li Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı

    Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

  • Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı
    21 Şub Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde gergin anlar! Belediye başkanının önüne dansöz kıyafeti fırlatıldı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.

  • Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi uzmanlardan tahmin: Bu kez sabit kalacak
    21 Şub Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi uzmanlardan tahmin: Bu kez sabit kalacak

    Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.

  • TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkacak
    21 Şub TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkacak

    Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.

  • DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı
    21 Şub DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı

    DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.

  • TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı
    21 Şub TFF, Süper Kupa finali nedeniyle fikstürü kaydırdı

    Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.

  • CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
    21 Şub CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya'da Rus Büyükelçi, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement