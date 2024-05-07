Rusya\'nın Prag Büyükelçisi, Çekya\'ya yapılan siber saldırılar nedeniyle çağrıldı

Güncel

Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexandr Zmejevskij, Çekya kurumlarına ve kritik altyapısına "siber saldırılar" düzenlendiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, yaptığı açıklamada, Rusya kontrolündeki APT28 grubunun, geçen yıldan bu yana Microsoft'un Outlook uygulamasında daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanarak Çek kurumlarını hedef alan "siber saldırılar" düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi Zmejevskij'in Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Lipavsky, saldırıların ülkenin güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde tehlikeye atmayı amaçladığını kaydetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, APT28 grubu ile bağlantılı saldırıların Almanya'ya yönelik de gerçekleştirildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığının, geçen hafta ülkedeki Rus büyükelçiyi Bakanlığa çağırdığı aktarıldı.