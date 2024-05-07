Rusya'nın Prag Büyükelçisi, Çekya'ya yapılan siber saldırılar nedeniyle çağrıldı - Son Dakika
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Rusya'nın Prag Büyükelçisi, Çekya'ya yapılan siber saldırılar nedeniyle çağrıldı

Rusya\'nın Prag Büyükelçisi, Çekya\'ya yapılan siber saldırılar nedeniyle çağrıldı

Çekya Dışişleri Bakanı, Rusya kontrolündeki APT28 grubunun Çek kurumlarına yönelik siber saldırılar düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi Zmejevskij'i Bakanlığa çağırdıklarını açıkladı. Saldırılar ülkenin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atmayı amaçlamaktadır.

07.05.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexandr Zmejevskij, Çekya kurumlarına ve kritik altyapısına "siber saldırılar" düzenlendiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, yaptığı açıklamada, Rusya kontrolündeki APT28 grubunun, geçen yıldan bu yana Microsoft'un Outlook uygulamasında daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanarak Çek kurumlarını hedef alan "siber saldırılar" düzenlediği gerekçesiyle Rusya'nın Prag Büyükelçisi Zmejevskij'in Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Lipavsky, saldırıların ülkenin güvenlik ve istikrarını ciddi şekilde tehlikeye atmayı amaçladığını kaydetti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, APT28 grubu ile bağlantılı saldırıların Almanya'ya yönelik de gerçekleştirildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığının, geçen hafta ülkedeki Rus büyükelçiyi Bakanlığa çağırdığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Prag Büyükelçisi, Çekya'ya yapılan siber saldırılar nedeniyle çağrıldı - Son Dakika

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