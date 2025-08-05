Çekya STK'ları Hükümeti Gazze İçin Kınadı

Çekya'da sivil toplum kuruluşları (STK), Prag hükümetini İsrail'in Gazze'de işlediği uluslararası hukuk ihlallerini kınamaya, kalıcı ateşkes için çaba sarf etmeye ve Filistin topraklarına uygulanan ablukanın sona erdirilmesini desteklemeye çağırdı.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çek Kızılhaçı, Prag merkezli insani yardım kuruluşu "People in Need" ve Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Prag hükümeti, İsrail'in Gazze'de işlediği uluslararası hukuk ihlallerini kınamaya, diplomatik araçları kullanarak esirlerin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba göstermeye çağrıldı.

Hükümetin Filistin topraklarına uygulanan ablukanın sona erdirilmesini desteklemeye çağrıldığı açıklamada, Gazze'deki insanların açlık çektiği hatırlatıldı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 440 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 986 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1516'ya çıktı, yaralıların sayısı da 10 bini aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.