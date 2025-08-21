Çekya, Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çekya, Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir

21.08.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çek Cumhurbaşkanı Pavel, Ukrayna'ya barış gücü göndermeye açık olduklarını belirtti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi durumunda, bu operasyona Çekya'nın da katılabileceğini belirtti.

Radio Prague International'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Pavel, Çek Haber Ajansına (CTK) yaptığı açıklamada, güncel uluslararası meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pavel, Ukrayna'ya barış gücü görevlendirilmesi durumunda Çekya'nın bu operasyona katılabileceğini ve katılmasının uygun da olacağını söyledi.

Çekya'nın olası katılımının bir anlaşmanın şartlarına bağlı olacağını aktaran Pavel, Prag'ın barış için aktif rol oynadığını ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana Ukrayna'yı desteklediğini kaydetti.

Pavel, Ukrayna'nın topraklarından taviz vermesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına gelse de bir anlaşmaya varılması için yararlı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Bu tür tavizlerin savaş alanındaki gerçekliği yansıttığını ifade eden Pavel, savaşın yıllarca sürmesini ve dolayısıyla kayıp ve yıkımın artmasını önlemek adına geçici bir toprak kaybının "daha az kötü bir seçenek" olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pavel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki sert tutumunun Prag'ın İsrail'i desteklemeye devam etmesini zorlaştırdığını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya, Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti
Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar Rıdvan Dilmen transfer tavsiyesi verdi: Bütün parayı oraya harcamalılar
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı Fenerbahçe'nin istediği yıldızı Beşiktaş kaptı
Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü
“Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi“ iddiası yalanlandı "Fahrettin Altun bakanlıklardan 15 minibüs istedi, reddedildi" iddiası yalanlandı

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 17:28:10. #7.13#
SON DAKİKA: Çekya, Ukrayna'ya Barış Gücü Gönderebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.