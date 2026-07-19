İzmir Celal Atik Spor Salonu Fıba Standartlarına Kavuşuyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Celal Atik Spor Salonu'nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. FIBA standartlarına uygun yeni parke zeminle donatılacak tesiste çatı, aydınlatma, iç mekan ve yüzme havuzu da yenilenerek sporcular ile vatandaşlar için daha güvenli ve modern kullanım koşulları oluşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente uzun yıllardır hizmet veren simge spor tesislerinden Celal Atik Spor Salonu'nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı. Kültürpark'ta 37 yıldır hizmet veren tesiste yürütülen çalışmalar kapsamında basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının yapıldığı spor sahasının yanı sıra çatı, iç mekan ve yüzme havuzunda da bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

YENİ SPOR ZEMİNİ YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Celal Atik Spor Salonu'nun kullanım ömrünü tamamlayan spor sahasını yeniliyor. Yaklaşık bin metrekarelik alanda sürdürülen özel parke uygulamasının tamamlanmasıyla salon, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) standartlarına uygun ve onaylı spor zeminine kavuşacak.

YENİ AYDINLATMA SİSTEMİ

Spor salonunda saha yenileme çalışmalarının yanı sıra yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda iç cephe boya çalışmalarıyla, tesisin iç mekanları daha modern, temiz ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuluyor. Zemin ve iç mekan çalışmalarının yanı sıra ekipler, salonun aydınlatma sistemini de baştan sona yenilediler.

ÇATI YENİLENİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, spor salonunun iç mekanıyla eş zamanlı olarak çatısında da yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alanda püskürtme polyürea esaslı su yalıtımı uygulaması gerçekleştiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla yapının yağmur ve dış hava koşullarına karşı korunması sağlanacak. Tesisin 6,8 metreye 12 metrelik yüzme havuzunda da bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.