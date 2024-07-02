Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

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(ANKARA) - Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti.

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski Adalet Partisi Milletvekili Nilüfer Gürsoy, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Gürsoy'un vefatına ilişkin X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanı'mız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle Demokrat Geleneğe derin bağlılığını müşahade ettiğim Adalet Partisi eski Milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağolsun."