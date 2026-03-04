Dem Partili Fırat, Silivri Cezaevi'nde Tutuklu Bulunan Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti: "Adalet Gecikmemelidir"

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan bazı belediye başkanlarını ziyaret etti. Fırat, "Bugün barışı, kardeşliği ve adaleti konuştuğumuz bir dönemde, bu hukuksuzlukların son bulması artık sadece bir temenni değil, toplum vicdanının ortak çağrısıdır. Adalet gecikmemelidir. Çünkü geciken adalet, çoğu zaman adalet olmaktan çıkar. Herkes için hukuk, herkes için adalet ve halkın iradesine saygı talebi; bu ülkenin ortak vicdanıdır" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etti.

"Demokrasi, yalnızca sandıkta değil, adaletin zamanında işlemesinde anlam kazanır"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Fırat, şunları söyledi:

"Silivri Cezaevi'nde; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret ettim. Hepsi sizlere, tüm dostlara selamlarını ve dayanışma duygularını ilettiler. Bir cezaevi kapısından içeri girdiğinizde insanın aklına ilk gelen şey adalet oluyor. Çünkü özgürlük, insanın en temel hakkıdır ve o hak ancak adaletle korunur. Ne yazık ki aradan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu belediye başkanlarının iddianameleri dahi yazılmamış olması, yalnızca hukuka değil, toplumun vicdanına da ağır bir yük bindirmektedir. Hukuksuz biçimde sürdürülen tutuklu yargılamalar yalnızca bireyleri değil; onların ailelerini, sevdiklerini ve en önemlisi kendilerine oy vererek irade ortaya koymuş halkı da derinden yaralamaktadır. Demokrasi; yalnızca sandıkta değil, adaletin zamanında işlemesinde, hukukun herkese eşit uygulanmasında ve insan onurunun korunmasında anlam kazanır. Bugün barışı, kardeşliği ve adaleti konuştuğumuz bir dönemde; bu hukuksuzlukların son bulması artık sadece bir temenni değil, toplum vicdanının ortak çağrısıdır. Adalet gecikmemelidir. Çünkü geciken adalet, çoğu zaman adalet olmaktan çıkar. Herkes için hukuk, herkes için adalet ve halkın iradesine saygı talebi; bu ülkenin ortak vicdanıdır."