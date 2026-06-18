Aziz İhsan Aktaş Davası... Celal Tekin: "Suç Örgütü Davasında Liderin Zorlandığını İddia Etmek, Yargılama Ruhuna Aykırı"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş davasında esas hakkındaki mütalaaya karşı Silivri'de savunma yapan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kendisi gibi tutuklu eşi avukat Celal Tekin, "Bir suç örgütü davasında örgüt liderinin zorlandığını iddia etmek, ciddiyetten uzak olduğu gibi iddianamenin ve yargılamanın da ruhuna aykırıdır" dedi.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7'si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasının dördüncü günü, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda yapılıyor.

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan Oya Tekin'in savunmasının ardından kendisi gibi tutuklu olan avukat eşi Celal Tekin'in esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına geçildi. "Biz baştan beri hukukun siyasi hesaplaşmanın bir aracı olarak kullanılmamasını, yargılamanın mesleki kariyerde ilerleme avantajı olarak görülmemesini istedik" diyen Tekin, şunları söyledi:

"Gelinen aşamada bir suç örgütü olduğu iddia edilen davada, üye olmamamıza rağmen davanın tüm ağırlığı üzerimize kaldı. Oysa baştan beri Aydın, Elazığ, Kütahya Belediyelerinde yapıldığı gibi yetkisizlik kararı verilmeli ve tutuksuz yargılanmalıydık. Bize yöneltilen suçlamalar ile ilgili hangi açıdan bakarsanız bakın, yasanın öngördüğü unsurlar bulunmamaktadır. Kamu görevlisi ile görüşme, anlaşma, yönlendirme, zorlama olmadığı delil ve beyanlardan anlaşılmıştır. Bir suç örgütü davasında örgüt liderinin zorlandığını iddia etmek, ciddiyetten uzak olduğu gibi iddianamenin ve yargılamanın da ruhuna aykırıdır. Rüşvet deniliyorsa rüşvet verdiği, aracı kıldığı iddia edilen Bilginay firma sahiplerinin suçlanmaması ya maddi bir hatadan kaynaklanmakta ya da hukuki bir eksiklik olmaktadır. Bunun da derhal giderilmesi gerekmektedir. Mahkeme önünde Bilginay firma sahipleri, başkanı tanımadıklarını, görüşmediklerini beyan etmişlerdir. O zaman sorunun çözümsüz kaldığı, bu nedenle rüşvet anlaşması yapıldığı nasıl iddia edilecektir? Yapılan yargılamada faturaların 15-20 gün öncesinden kesildiği, belediyeden gelecek paranın yerinin dahi belli olduğu, gelen paranın kısmen Beşiktaş Belediyesi'nden alınan arsa bedelinin ödenmesinde kullanıldığı banka kayıtlarında ortaya çıkmıştır."

"BERAAT KARARI ZORUNLULUKTUR"

Öncesinde ödeneceği yer bile belli bir paranın rüşvet karşılığı ödendiği nasıl kabul edilecektir? Aynı hesaptan, 3 ayrı yerden 3 ayrı dekontla paranın niçin çekildiği açıklanmamış, dekontlar sanki tarafımıza ait ödemeymiş gibi gösterilmiş, kısa bir görüşmenin kabulü sanki suçun ikrarıymış gibi belirtilmiştir. Oya Tekin'in olayın hiçbir yerinde olmadığı, görüşme, konuşma, yönlendirme yapmadığı, bir araya gelmediği açıkça ortaya çıkmışken üçüncü şahısların yorumları dikkate alınamaz. Sadece suç örgütü lideri olduğu iddia edilen şahsın savunmalarımız üzerine sürekli değişen, başkalaşan beyanlarına itibar edilerek isnat oluşturulamaz. Bu beyanların da cezaevinden çıkmak ve mal varlığını kurtarmak amaçlı yapıldığı herkesin bildiği bir gerçektir. Savunmama ilişkin ayrıntılar avukatım tarafından açıklanacaktır. Dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirdiğinde gerek TCK gerekse Yargıtay kararları ışığında suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmesi bir zorunluluktur. Hakkımda öncelikle tutuklama kararının kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini talep ediyoruz."