AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Savaş Lobisi ve İran Talepleri Üzerine Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında bölgedeki hareketliliğin sadece çatışmalardan ibaret olmadığını belirterek, savaşın arka planında İsrail'in başını çektiği bir savaş lobisinin olduğunu ve bu lobinin Amerika içinde ciddi karşılık bulduğunu ifade etti. Çelik, bu lobinin sürecin devam etmesini ve rejimin değişmesini savunduğunu söyledi.

Diğer taraftan, itidal çağrısı yapan bir lobinin de mücadele verdiğini vurgulayan Çelik, sahadaki gerilimin 'bir gecede yok etmek' tehditleri ile yoğun diplomatik trafik arasında gidip geldiğini, ancak bu trafiğin savaş öncesi anlamlı olabileceğini belirtti.

İran'ın saldırıya uğradıktan sonraki tutumunu değerlendiren Çelik, İran'ın geçici ateşkes değil, kalıcı barış talep ettiğini ve sürecin kademeli değil, eş zamanlı çözülmesini istediğini aktardı. Ayrıca, İran'ın zararın tazmin edilmesini sorguladığını ve iki kez müzakere masasındayken saldırıya uğradığı için güvenlik kaygılarının arttığını dile getirdi.

Çelik, yaşananların artık bölgesel bir mesele haline geldiğini ve Amerika ile İsrail'in haksız saldırılarının İran'ın cevaplarını bölge ülkelerine yönelik saldırılara dönüştürdüğünü vurguladı. Krizden çıkışın tek yolunun bölgesel bir güvenlik mimarisinin oluşturulması olduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.